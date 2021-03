FINIMETAL est l'un des principaux fournisseurs de solutions de confort climatique intérieur durables pour les clients et parties prenantes. Nos systèmes de chauffage et de rafraîchissement sont conçus pour offrir les plus hauts niveaux de confort et d'efficacité.



Chez FINIMETAL, nous savons que l'intérieur est l'endroit où nous grandissons, apprenons et excellons tous. Les systèmes de chauffage et de rafraîchissement jouent un rôle important dans la vie moderne.



Nous nous efforçons en permanence d'innover dans les solutions de climat intérieur qui offrent les plus hauts niveaux de confort et d'efficacité énergétique. Les solutions FINIMETAL sont conçues pour contribuer à améliorer le bien-être tout en réduisant la pression sur les ressources mondiales.



Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation.



Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de rafraîchissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme.



Le savoir-faire de FINIMETAL :

La gamme de radiateur sèche serviette (Newa, Tahiti surf chromé, Sanaga…)

La gamme de radiateur décoratif (Kontec, Vonaris, Chorus, Opus …)

La gamme radiateurs panneaux habillés (raccordements classiques, tertiaire, verticaux)

La gamme Robinetterie (gamme chromée, gamme de têtes, système de sécurité …)

La gamme de plancher chauffant (Cosydalle, cosypack, cosytube …)