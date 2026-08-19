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Finimetal est un spécialiste des solutions de chauffage et de rafraîchissement intérieur destinées aux bâtiments résidentiels et tertiaires. L’entreprise développe des équipements conçus pour améliorer le confort thermique, optimiser les performances énergétiques et s’intégrer aux projets de construction neuve comme de rénovation.

Son offre comprend des radiateurs panneaux, des radiateurs design, des radiateurs électriques et des sèche-serviettes adaptés à différents styles d’aménagement. Finimetal propose également des convecteurs, des systèmes de chauffage électrique ainsi que des dispositifs de régulation hydraulique et électrique permettant de contrôler précisément la température intérieure.

Pour répondre aux besoins des installations fonctionnant à basse température, Finimetal commercialise des solutions de planchers chauffants et rafraîchissants. Ces systèmes assurent une diffusion homogène de la chaleur, libèrent les murs et peuvent être associés à des sources d’énergie renouvelable. La gamme inclut notamment des tubes, des dalles, des collecteurs, des coffrets et différents accessoires de pose.

Finimetal fournit aussi des systèmes multicouches composés de tubes, de raccords et d’outils destinés aux réseaux de chauffage et d’eau sanitaire. L’entreprise accompagne les installateurs, prescripteurs, architectes, bureaux d’études, distributeurs et utilisateurs grâce à des calculateurs, des documentations techniques et des services d’assistance.

En associant confort thermique, efficacité énergétique et diversité des solutions, Finimetal répond aux enjeux actuels de la rénovation énergétique et de la conception de bâtiments durables.