FLIPO JULES

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Jules Flipo est une manufacture spécialisée dans la création de tapis et de moquettes haut de gamme. Fondée en 1867, l’entreprise perpétue un savoir-faire historique dans le tissage traditionnel Wilton jacquard, au service de projets de décoration intérieure exigeants.

Grâce à l’expertise de ses tisserands et de ses dessinateurs, Jules Flipo conçoit des moquettes tissées, des tapis décoratifs et des passages d’escalier adaptés aux besoins des professionnels comme des particuliers. La manufacture propose des créations standards ou sur mesure, avec un vaste choix de dessins, de couleurs et de largeurs.

La bibliothèque de la marque réunit plus de 20 000 dessins originaux, régulièrement revisités pour répondre aux tendances contemporaines. Son outil Colour House permet également de personnaliser les motifs et les harmonies parmi 212 coloris. Les réalisations de Jules Flipo sont destinées aux hôtels, aux établissements prestigieux, aux espaces professionnels et aux intérieurs privés recherchant un revêtement de sol élégant et durable.