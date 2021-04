Non renseigné

Formica Group est un fournisseur de tout premier plan de solutions de revêtement créatives et uniques à la marque, pour les professionnels et les particuliers à travers le monde.

En tant que plus grand fabricant mondial de stratifié haute pression (HPL), nous disposons d’un réseau international pour la conception, la production, la distribution et les opérations commerciales qui assure la reconnaissance de Formica® comme marque globale.

La réputation de la marque et du savoir-faire des sociétés de Formica Group est fondée sur la qualité, le service et des gammes de produits innovants. Nous avons développé une expertise sans égale, qui garantit à nos produits stratifiés de répondre aux besoins et aux applications spécifiques de nos clients pour leurs projets en intérieur comme en extérieur.

Parce qu'elle travaille en étroite collaboration avec des architectes, des designers, des créateurs, des prescripteurs et des promoteurs, l’entreprise est stratégiquement positionnée pour offrir de nouveaux produits et des solutions de revêtement en ligne avec les tendances du moment.

Notre démarche continue de conception et de développement de produits traduit notre engagement envers l’innovation.

Le savoir-faire de Formica :