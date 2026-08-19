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FORMICA - Batiweb

FORMICA

6 Allée Irène Joliot-Curie
69800 SAINT-PRIEST
France
Site web de la marque

Formica Group est un fabricant international spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de stratifiés haute pression HPL et de surfaces décoratives. Inventeur du stratifié haute pression en 1913, l’entreprise développe des solutions destinées à l’aménagement intérieur, au mobilier et à l’agencement des espaces professionnels et résidentiels.

Les collections de Formica Group proposent un large choix de couleurs, de motifs, d’effets bois, de finitions et de textures. Ces revêtements décoratifs peuvent notamment être utilisés pour les portes intérieures, les revêtements muraux, les cabines sanitaires, le mobilier, les commerces, les bureaux, les établissements de santé, les hôtels et les espaces éducatifs.

Pour l’habitat, Formica Group commercialise également des plans de travail et des surfaces en stratifié compact adaptés à l’aménagement des cuisines. L’entreprise accompagne les architectes, designers, fabricants, prescripteurs et agenceurs avec des collections décoratives, des échantillons, des objets BIM ainsi que des documents techniques utiles à la conception des projets.

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