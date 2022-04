FORSTER PROFILSYSTEME AG

FORSTER : Systèmes de profilés Forster acier et acier inox

Nous vivons et nous nous passionnons pour l'acier, qui combine élégance et force, résistance et intemporalité comme peu d'autres matériaux.

Ici, l'acier est entre de bonnes mains : nous le manipulons quotidiennement. Nous sommes des experts de l'acier qui connaissons les avantages qu'il présente, et nous nous réjouissons des possibilités de construction que ce matériau nous offre aujourd'hui et nous offrira encore demain.

Les exigences imposées aux bâtiments n'ont pas diminué : Les évolutions techniques et sociétales nous ont apporté la digitalisation, accélèrent l'urbanisation ainsi que le changement démographique, modifient notre mode de travail et renforcent la prise de conscience relative à un mode de vie écologique ainsi que des aspects de santé et de sécurité.

Toutes ces données façonnent la conception de notre environnement spatial qui doit être mise en œuvre d'une manière architecturale à la fois fonctionnelle et visuellement attrayante.

C'est ici que FORSTER contribue. Car pour nous, construire avec de l'acier c'est construire pour la vie : construire au service des besoins divers des personnes et des générations futures, et construire dans le respect de l'environnement et des ressources naturelles.

Nos profilés sont tous fabriqués à Arbon, en Suisse. Chaque année, près de 3'000 km de profilés sont fabriqués, contrôlés et expédiés partout dans le monde depuis notre espace de production de 14'000 m². En utilisant les profilés en acier, vous contribuez activement à la préservation de l'environnement.

Le matériau de départ, l'acier, convainc notamment par ses propriétés positives, comme la stabilité et la durabilité. C'est pourquoi l'acier se prédestine littéralement à la fabrication de systèmes de profilés, notamment pour les applications de sécurité.

Le savoir-faire de FORSTER :