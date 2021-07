FROID CONCEPT - CAUNNELIE

Le groupe CAUNNELIE est présent sur quatre grandes régions : la Bretagne et Pays de Loire à Rennes (35), l’Aquitaine à Surgères (17), Marennes Oléron (17) et Brive (19), l’Occitanie à Toulouse (31), Béziers (34) et Montpellier (34).

Une seconde implantation dans le Languedoc Roussillon nous a permis de mieux assoir notre présence et notre développement dans le domaine du froid et de la climatisation dans le sud de la France.

L’agence de Marennes Oléron est venue harmoniser et optimiser l’activité sur la région Poitou Charentes et afin d’étendre notre secteur dans le limousin, l’agence Barry Froid Concept est à votre service à Laguenne (19) et ses environs.

Notre organisation et l’extension de notre implantation géographique nous permettent d’améliorer notre réactivité et notre présence sur le secteur. Nous avons la capacité à mobiliser sans délai les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de travaux.

Nous étudions avec vous la meilleure solution pour votre installation. Les opérations sont managées par un chef de chantier qualifié de l’agence la plus proche de votre projet, et qui sera depuis l’ordre de service jusqu’au parfait achèvement, l’interlocuteur technique unique de la Maîtrise d’Ouvrage et de la Maîtrise d’œuvre.

Il fera appel au sein de l’entreprise aux compétences nécessaires au bon accomplissement de l’opération, à savoir : bureau d’Etudes, responsable d’agence et équipes de chantier.

Le savoir-faire de CAUNNELIE :