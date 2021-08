GAZFIO : Fournir les meilleures solutions pour les acteurs du Gaz, de l’énergie intelligente et des énergies renouvelables.

La société GAZFIO SAS est leader du marché français du transport et de la distribution du gaz depuis plus de 40 ans. L’entreprise est agréée auprès des principaux donneurs d’ordre de la filière du gaz, parmi lesquels GRDF et GRT, et possède les expertises lui permettant d’être un acteur majeur reconnu par le marché.

Dans son usine de Romilly sur Andelle en Normandie, sont conçus et fabriqués les postes de détente, les régulateurs, les coffrets équipés, les stations d’injection biométhane (brevet), les unités d’épuration biogaz (purification du biogaz) …etc.

Filiale du groupe Italien Pietro Fiorentini, leader mondial de la filière du gaz naturel, GAZFIO fournit aussi les compteurs de gaz, les équipements de télé-surveillance de réseau, les régulateurs et vannes Haute Pression…etc.

GAZFIO assure la mise en service et la maintenance de ses équipements sur toute la France.

Les activités comprennent la régulation, le traitement du gaz, la mesure, ainsi que les services associés liés au suivi du réseau à distance, en visant à augmenter la sécurité de son utilisation par les distributeurs et pour les consommateurs, avec une amélioration permanente.

Fort d’une stratégie de développement dans la filière biogaz – biométhane, GAZFIO est concepteur et fabricant des stations d’injection de biométhane et des unités d’épuration biogaz.

Le savoir-faire de GAZFIO :