GEDIMAT est né de la créativité d’hommes et de femmes qui en 1967 ont partagé une même nouvelle vision de faire du commerce.

Un lien les unit : le métier de la distribution de matériaux de construction et d’aménagement.



Un trait d’union les rassemble : ils sont tous commerçants indépendants, pour la plupart issus d’une lignée familiale et sont profondément ancrés localement dans leur territoire.



Une volonté les rapproche : innover dans l’exercice de leur métier par la mutualisation de moyens financiers, commerciaux et logistiques.



De cette volonté commune de se regrouper, de ce désir profond d’assurer la pérennité de son réseau en facilitant la transmission, naîtra le premier Groupement coopératif de négociants indépendants.



La richesse de GEDIMAT est également d’avoir « inventé » un capitalisme solidaire, dont le but est de reprendre collectivement des négoces stratégiques et préserver ainsi leur indépendance.

Professionnels et innovants dans la pratique de leur métier, dans la qualité de l’offre produit et services, les hommes et les femmes de GEDIMAT le sont toujours au quotidien. L’ouverture à la sphère du Particulier implique de révolutionner en permanence son approche du métier. Les défis du digital supposent de modifier en profondeur et d’adapter régulièrement ses process. L’arrivée régulière de nouveaux adhérents suggère un potentiel à transmettre et de conserver une même philosophie d’entreprise.



GEDIMAT, au cœur de l’ouvrage.

GEDIMAT a conçu en 2018 sa nouvelle identité visuelle avec une signature inspirante, au cœur de l’ouvrage, mettant en avant l’investissement de la marque au cœur du projet et au cœur de ses territoires, au plus près de ses clients.

La formule, clin d’œil à l’expression « Mettre du cœur à l’ouvrage » est une référence à la passion qui anime les clients de GEDIMAT et que partage les équipes pour collaborer dans la réalisation des projets de vie.



Le savoir-faire de GEDIMAT :

Matériaux & Construction

Couverture & Bardage

Isolation & Cloison

Bois & Panneaux

Menuiserie & Aménagement

Salle de Bains & Sanitaire

Cuisine