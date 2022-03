GEORG FISCHER SAS

GF - avec ses trois divisions GF Piping Systems, GF Casting Solutions et GF Machining Solutions - propose des produits et des solutions qui permettent le transport sûr de liquides et de gaz, ainsi que des composants de moulage légers et des technologies de fabrication de haute précision.

En tant que leader de la durabilité et de l'innovation, GF s'efforce d'atteindre une croissance rentable tout en offrant une valeur supérieure à ses clients depuis plus de 200 ans.

Fondée en 1802, la Société a son siège social en Suisse et est présente dans 34 pays avec 139 sociétés, dont 61 sont des sites de production. Les 15'111 employés de GF dans le monde ont généré des ventes de CHF 3'722 millions en 2021.

L'histoire de GF est un récit impressionnant illustrant à quel point le changement constant est essentiel pour toute entreprise industrielle qui souhaite rester performante à long terme. L'entreprise a traversé des périodes de changements importants, tous motivés par une volonté de renouvellement.

Ce dévouement se manifeste également dans le processus d'améliorations et d'innovations constantes dans toutes nos activités principales.

GF est une société industrielle mondialement active et diversifiée. Elle se conforme pleinement à toutes les lois et réglementations pertinentes dans les juridictions de ses opérations et respecte toutes les normes internationales pertinentes.

La conduite des affaires et la stratégie d'entreprise de GF sont fondées sur ses valeurs . L'organisation considère la transparence financière, la communication ouverte, la responsabilité sociale en tant qu'employeur et les actions informées par la conscience environnementale comme faisant partie de sa responsabilité d'entreprise.

