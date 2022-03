GERMANS BOADA SA - RUBI fut créée en 1951 par deux frères nommés BOADA à partir de l’invention d’une coupeuse manuelle pour la mosaïque hydraulique. Ce nouvel outil, baptisé sous le nom de RUBI, servit de pilier pour le développement d’une solide Compagnie qui actuellement conçoit, fabrique et distribue des machines et outils pour la coupe et la pose de la céramique.

Sa vocation à échelle internationale, très présente depuis sa création, fait que GERMANS BOADA SA est actuellement une entreprise globale, présente dans plus de 120 pays avec un important réseau de filiales et succursales à travers le monde.

Le siège social du groupe est situé dans la ville de RUBI, près de Barcelone et son centre logistique et industriel à Santa Oliva (Tarragone). Ces dernières installations, récemment agrandies jusqu’à 20.000 m², permettent d’y trouver la partie production et logistique, équipées d’un entrepôt automatisé avec les technologies les plus avancées dans la gestion des commandes.

Ces moyens, combinés d’une gestion optimale des stocks, permettent de servir au quotidien les principaux marchés, dans des délais plus ajustés, satisfaisant ainsi les besoins actuels des différents réseaux de distributions à travers le monde.

En plus du taux de service international du Groupe GERMANS BOADA SA offre un vaste support au réseau de distribution, la formation des vendeurs, démonstrations dans les points de vente et sur chantiers grâce à sa flotte d’unité mobile, des participations à des salons et foires, des actions promotionnelles, aide pour les nouvelles implantations, communication dans la presse et réseaux sociaux, une présence active sur internet font partis de ces actions afin d’assurer une bonne rotation des produits RUBI. Non obstant, une grande partie du succès des produits RUBI est le fruit d’une reconnaissance de la marque parmi les professionnels à travers le monde, qui voit en RUBI la garantie de qualité assurée par un Service après-vente international hautement fiable.

Le savoir-faire de GERMANS BOADA SA :