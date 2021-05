Depuis sa création en 1988 AKA a innové en permanence afin de renforcer sa position de fabricant Européen d’importance dans le domaine de l’électronique de puissance et de la commande moteur.

En privilégiant la recherche et le développement, AKA a capitalisé plus de 30 ans d'expérience et de savoir-faire. Les produits développés sont compétitifs à l'international et les exportations représentent plus de 85% du chiffre d’affaires.

Grâce à son innovation permanente AKA a développé une expertise reconnue dans le domaine de la commande moteur et l’électronique de puissance. AKA dispose de technologies permettant de réduire la consommation énergétique de vos installations. Profitez de cette expertise au travers de nos produits ou pour des développements spécifiques.

Fort de cette expertise AKA a développé une politique d’innovation importante afin de garantir les performances, la qualité et la durée de vie de ses produits.

Depuis 2020, AKA et GINO AG ont fusionné dans le domaine des démarreurs électrolytiques et des gradateurs de puissance à thyristors. Par cette fusion, la nouvelle entité GINO-AKA SAS rejoint le groupe Telema Resistor Group.

Le savoir-faire de GINO AKA :

DÉMARREURS LIQUIDES : SOLUTIONS AKA POUR CIMENTERIES & MINES

Robuste, simple et fiable

Stepless grâce à une variation continue de la résistance

Facilement adaptable aux différents moteur

Cost effective

Faibles coûts de maintenance (minimise les chocs et la consommation d'énergie)

AKAMAS

Moteurs à bagues

Démarreurs GINO-AKA

GRADATEURS (Gradateurs à thyristors)