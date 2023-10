Graco Distribution BV

Il y a plus de 60 ans, Graco a inventé le premier pulvérisateur de peinture airless portatif et depuis, nous n'avons cessé d'innover pour vous offrir les hautes performances et la productivité maximale dont vous avez besoin pour développer votre entreprise.

Que vous soyez un contractor axé sur les petits projets résidentiels ou un contractor travaillant chaque jour sur les plus grands projets, nous avons une configuration conçue pour répondre à vos besoins.

Les pulvérisateurs de peinture airless Graco sont conçus et fabriqués aux États-Unis avec des pièces de la plus haute qualité et bénéficient de la meilleure garantie du secteur.

Tous les pulvérisateurs Graco sont testés à 100 % en usine et éprouvés sur le terrain. Vous pouvez donc être sûr que votre argent va au meilleur pulvérisateur de peinture professionnel que vous puissiez acheter.