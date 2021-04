Cegibat, le centre d’expertise de GRDF sur la réglementation gaz et l’efficacité énergétique organise un nouveau webinar le 30 novembre à 11h. La fin des dispositifs de soutien à la cogénération sera une réalité en 2021 : le C16 et le CR16 vont disparaître. Pour autant, des moyens intéressants existent pour valoriser l'électricité produite. Des moyens pour renforcer l'autonomie des bâtiments et des territoires. Quelles sont les solutions de valorisation de l'électricité produite par cogénération ? Qu'est-ce que l'autoconsommation collective ? Comment améliorer son autonomie énergétique ? Décryptage.