GRIESSER FRANCE

Non renseigné

En 1882, Anton Griesser posa à Aadorf en Suisse, la première pierre du groupe Griesser. Liée à ce site jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise riche en tradition mise toute son expérience dans la fabrication de produits de protection solaire innovants et de grande qualité.

Le Groupe Griesser fait depuis partie des fournisseurs leaders en Europe en matière de solutions de protection solaire de niveau élevé et adaptées au marché, pour fenêtres et terrasses.

Chaque jour, ce sont environ 1300 collaborateurs qui veillent, par leur engagement et leur enthousiasme, à ce que l'excellente renommée des deux marques indépendantes Griesser et weinor soit sans cesse confirmée. Griesser tout comme weinor affrontent la concurrence de façon autonome.

Toutes deux sont unies par un objectif commun, garantir une meilleure qualité de vie à leurs clientes et clients.

Griesser fabrique ses produits de protection solaire variés en Suisse (Aadorf), en Autriche (Nenzing) et en France (Nice et Wolschwiller). Griesser est représentée activement par des sociétés propres dans cinq pays et par des partenaires dans 20 pays.

weinor fabrique ses produits pour la protection solaire et contre les intempéries dans ses usines de Cologne et Möckern. weinor est active dans pas moins de 32 pays grâce à ses partenaires.

Le savoir-faire de Griesser :