Depuis 1992, nous concevons et fabriquons, en Normandie, des ouvrants extérieurs en acier et aluminium personnalisables.

Spécialiste historique et reconnu de la porte de garage, notre entreprise a su évoluer vers une production sur-mesure alliant savoir-faire artisanal et technologies de pointe.

Nous proposons aujourd’hui la gamme de produits la plus complète du marché : portes de garage, portails, clôtures, claustras, brise-vues et portes d’entrée.

Une démarche d’innovation et de créativité permanente nous permet de proposer des solutions d’harmonisation uniques qui s’adaptent aux spécificités de chaque habitat.

C’est Alain Lefebvre, père de l’actuelle dirigeante, Stéphanie Lefebvre, qui a créé en 1992 les portes de garage GYPASS suite à une problématique : installer une porte de garage de grande dimension et résistante aux intempéries, modèle alors introuvable en France.

Il a donc lancé une première collection de portes de garage avec des formats adaptables à tous les espaces.

L’entreprise s’est développée au fil du temps pour offrir aujourd’hui une large gamme d’ouvrants extérieurs : portes de garage, portails et clôtures, portes d’entrée, claustras… fabriqués à Envermeu en Seine-Maritime.

Imagination, dessins, thermolaquage, assemblage, tout se passe à Envermeu en Normandie. Les 8 centres d’usinage à commandes numériques sont gérés par des opérateurs autonomes, toutes les pièces sont ainsi usinées avec précision et finesse.

Technologie de pointe et savoir-faire humain sont alliés afin de proposer des produits de grande qualité.

Cette recherche de l’excellence nous a amené à intégrer toutes les étapes du processus de fabrication jusqu’à la livraison. Ce savoir-faire et le goût de la qualité se transmettent ainsi de génération en génération et sont partagés par l’ensemble des collaborateurs.

Le savoir-faire de GYPASS :