Leviat allie l'expertise, les compétences et les ressources des entreprises d'accessoires de construction de CRH en une seule organisation mondiale. Leviat est un leader mondial dans les technologies de connexion, de fixation, de levage et d'ancrage pour l'industrie de la construction.

Nos marques de produits de confiance, dont Ancon, HALFEN, Plaka et Meadow Burke, sont renommées pour leur haute performance, leur qualité et leur fiabilité. Ces produits techniques et ces solutions de construction innovantes sont utilisés dans divers secteurs, du résidentiel aux infrastructures.

Nous aidons nos ambitieux partenaires du secteur de la construction à concrétiser leurs visions architecturales et à construire mieux, de façon plus sûre, plus solide et plus rapide. Nos ingénieurs délivrent une assistance d’étude technique à chaque étape d'un projet, de la planification initiale à la mise en œuvre et au-delà. Nos services d'assistance technique vont de la simple sélection de produits jusqu'à l'élaboration d'une solution de conception entièrement personnalisée et spécifique au projet. Nos outils d'ingénierie numérique comprennent des logiciels de pointe pour le calcul et la conception, ainsi que des objets BIM.

Chaque promesse que nous faisons au niveau local est soutenue par l'engagement et le dévouement de notre équipe mondiale. Leviat emploie près de 3 000 personnes sur 60 sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, offrant un service agile et réactif dans le monde entier.

En tant que société de CRH, Leviat fait partie de la plus grande entreprise de matériaux de construction au monde.

HALFEN est l'une des principales marques mondiales en matière de technologie de connexion des bétons, des façades et des fixations industrielles, et incarne la qualité et la sécurité depuis plus de 90 ans.

Des rails de fixation et rupteurs thermiques pour balcons aux ancres de levage et systèmes de tirants, la gamme complète de produits HALFEN offre des solutions techniques pour la construction et les applications industrielles.

Les produits HALFEN offrent une large gamme de solutions de fixation intelligentes comme alternatives au forage ou à la soudure. Les rails HALFEN sont synonymes de flexibilité totale pour la fixation au béton. La gamme HALFEN comprend le rail ile mieux adapté à chaque application, qu'il s'agisse de cages d'ascenseur, de tunnels, de stades ou de constructions en béton préfabriqué, pour ne citer que quelques exemples.

Les architectes et les ingénieurs planifient leurs projets les plus ambitieux avec les produits HALFEN, et avec nos logiciels de calcul simples à l’utilisation. Les entreprises de construction et les usines de préfabrication utilisent la gamme HALFEN dans tous les types de bâtiment et d’ouvrages d’art.

Les clients industriels des secteurs de la chimie et de l'énergie utilisent les solutions techniques HALFEN pour la construction et la maintenance de machines, de véhicules et d'équipements d'usines.

Le savoir-faire d’HALFEN :