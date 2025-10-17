HANS HUNDEGGER - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « HANS HUNDEGGER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Créée en 1978 par Hans Hundegger, l'entreprise familiale gérée par son propriétaire, dont le siège se trouve à Hawangen en Allemagne, est devenue le spécialiste des centres d’usinage à commande numérique. Les clés de son succès : une force d’innovation exceptionnelle, une approche orientée client et des services d’excellence.

Depuis de nombreuses années, la société HUNDEGGER est leader mondial dans le domaine des bancs de taillage à commande numérique avec une part de marché de plus de 90 %.

Les machines universelles polyvalentes sont utilisées dans toutes les domaines de la construction en bois, de la taille des charpentes, taille à façon, ossature bois, assemblage chalet, de maisons préfabriquées, de lamellé-collé, jusqu'à la fabrication d'équipements pour aires de jeu.

Grâce à leur architecture modulaire, les machines CNC hautement polyvalentes s'adaptent rapidement et parfaitement aux exigences spécifiques des clients. La grande précision et l'excellente qualité des installations entièrement automatisées augmentent encore la rentabilité et la compétitivité de chaque entreprise, quelle que soit sa taille.

Après sa formation en ingénierie mécanique, Hans Hundegger a d'abord travaillé comme concepteur dans une usine de machines de menuiserie. Afin de rationaliser la scierie de ses parents, il a commencé, pendant son temps libre, à développer et à construire des machines pour les scieries à la fin des années 1970.

En 1978, il a fondé sa propre entreprise. En 1981, Hans Hundegger, inspiré par Jakob Maier, le patron d'une entreprise de construction en bois à Türkheim, en Allemagne, a commencé par développer le premier banc de taillage entièrement automatique au monde. Cette machine a été livrée en 1985.

Après quelques années, la demande de bancs de taillage automatisés était telle qu'à la fin de 1987, la production d'installations pour les scieries a été stoppées, afin de se concentrer entièrement sur le développement et la commercialisation des bancs de taillage.

Aujourd'hui, HANS HUNDEGGER AG est le leader mondial dans le secteur des bancs de taillage à commande numérique et détient de 90 % de parts de marché.

Le savoir-faire d’HUNDEGGER :