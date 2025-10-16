Des moisissures menaçant les œuvres des Beaux-Arts de Brest ont été découvertes en début d'année, forçant le musée à fermer ses portes. Désormais, des travaux chiffrés à plusieurs dizaines de millions d'euros attendent l'établissement.

Le musée des Beaux-Arts de Brest a fait un choix difficile. Fermé depuis début 2025 en raison de moisissures repérées sur des tableaux, l'établissement ne rouvrira pas avant 2033 ou 2034. Réza Salami, adjoint au maire chargé de la politique culturelle, est conscient que l'annonce risque de décevoir, mais assume la décision. « On ne fait pas ça par plaisir. Mais, parce qu'avant tout, un musée a le devoir de préserver ses œuvres afin de les transmettre aux générations futures. »

Une vingtaine de tableaux impactés par des moisissures



Découvertes pendant la fermeture hivernale, les moisissures avaient empêché la réouverture du musée de Brest prévue le 1er février. Une vingtaine de tableaux sur les 190 exposés avaient été touchés, dont « L'Allégorie chrétienne », une huile sur toile du XVIIIème siècle de la peintre autrichienne Angelica Kauffmann.

Le musée, construit en 1968 et mal ventilé, doit être réhabilité et agrandi. La mairie annonce estimer les travaux entre 30 et 40 millions d'euros pour requalifier le musée. L'établissement devrait aussi s'agrandir vers l'ancienne bibliothèque avoisinante.

Vers une troisième version du musée des Beaux-Arts

Réza Salami a rappelé que de nombreux musées étaient touchés par le phénomène de moisissures, en France ou en Scandinavie, sans doute en lien avec le réchauffement climatique. « Les moisissures se développent dans de plus en plus d'institutions (...) elles font des tâches irréversibles qu'on ne peut cacher qu'en faisant de la retouche », explique la restauratrice Gwenola Corbin, qui travaille sur les œuvres impactées.

« Les moisissures peuvent traverser le revers et provoquer des soulèvements de couches picturales », poursuit-elle. Les toiles doivent être traitées et surveillées, jusqu'à l'ouverture, en 2029, d'un pôle de conservation, au coût estimé à 9 millions d'euros, pour les 15 000 œuvres du musée.

Malmené par l'histoire, le musée des Beaux-Arts de Brest a originellement ouvert en 1877, avant d'être détruit sous les bombardements en 1941. Le bâtiment construit en 1968 aura donc tenu moins de temps, avant d'être contraint de changer drastiquement d'apparence.