HARGASSNER est un fabricant autrichien incontournable de systèmes de chauffage haut de gamme. Pionnier dans le domaine du chauffage à biomasse automatisé, HARGASSNER est un partenaire fiable depuis 1984.

HARGASSNER France est le distributeur exclusif de la marque HARGASSNER en France depuis 1995. Il compte plus de 30 000 installations réalisées en France depuis près de 30 ans. Réparti en 8 concessions, le réseau HARGASSNER France est animé par plus de 160 collaborateurs dont 90 techniciens spécialisés. Nous accompagnons des centaines d'installateurs chauffagistes partenaires dans l’installation et le suivi de nos produits.

HARGASSNER c'est :

Seul fabricant de chauffage biomasse avec un maillage sur tout le territoire Français

Le premier fabricant de chaudières à bois déchiqueté en France en volume

Une des plus larges gammes de système de chauffage à énergie renouvelable notamment de chauffage biomasse

Une gamme de capteurs solaires thermiques parmis les plus performants du marché

La seule gamme de chaudières à bûches d'un mètre dès 30 kW

Nos solutions de chaleur sont tournées vers le mix énergétique bois-solaire et reconnues pour leur fiabilité. Ils répondent aux besoins d'un grand nombre de bâtiments avec une plage de puissance allant de 5 à 10 000 kW. De nombreux prix et labels attestent de leurs prouesses techniques ainsi que de leur respect des réglementations les plus strictes. Ils s'accompagnent d'une gamme d'accessoires périphériques compléte répondant à tous les besoins.