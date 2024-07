HOMKIA - Batiweb

HOMKiA : La référence française de l’amélioration de l’habitat

HOMKiA, marque française indépendante et reconnue, a conçu pour vous un ensemble de solutions durables pouvant s‘adapter à vos exigences techniques, esthétiques et budgétaires.

Fenêtres et portes, volets, portes de garage, portails et clôtures, stores de protection solaire, pergolas, stores déco, isolation, domotique et maison connectée … avec des produits standards ou sur-mesure, au design et aux finitions soignés, il est facile de trouver son bonheur chez HOMKiA.

Référence nationale dans son domaine, HOMKiA dispose d’un solide réseau de concessionnaires. Spécialistes des ouvertures, ils mettent à votre disposition un savoir-faire chevronné, une expertise technique, des produits performants, et des procédures qualité exigeantes pour que vous soyez pleinement serein tout au long de notre prestation.

Jour après jour, grâce à son réseau de concessionnaires, HOMKiA met son savoir-faire et ses équipes d’experts au service de votre sérénité. Année après année, vous êtes nombreux à nous faire confiance et à choisir HOMKiA pour améliorer le confort de votre habitat, et toute l’équipe HOMKiA vous en remercie.

Le savoir-faire d’ HOMKiA :