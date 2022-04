HORST KLAES GMBH & CO.KG

KLAES : Nous organisions des entreprises - enjoy IT. Votre réussite est aussi notre réussite

Ce qui a commencé en 1983 en tant qu’entreprise à une personne à Rosenheim s’est développé dans les 30 dernières années en une entreprise internationale. Aujourd’hui, KLAES est mondialement leader pour des solutions logicielles innovatrices dans les branches fenêtres, portes, façades et jardins d’hiver. Made in Germany.

Un constant développement des programmes informatiques, des expériences de longues années et un savoir- faire, un management de pointe et une collaboration unique avec l’industrie d’appoint vous offre le PLUS nécessaire. Que ce soit commerce, moyenne entreprise ou lieu de production- KLAES offre plus que simplement des logiciels innovateurs.

Nous proposons pour toutes les tailles d’entreprises des solutions façonnées sur mesure. Des solutions flexibles et bien assimilable pour le commerce de matériels jusqu’aux solutions de pointes intégrées et d’ensemble ERP pour la production industrielle.

Depuis quelques années, Miriam Berzen et Lars Klaes ont repris avec succès la direction de l’entreprise. Ainsi, avec les deux enfants du fondateur de l’entreprise HORST KLAES, il est assuré que notre position sur le marché et nos solutions optimales conviennent parfaitement pour les prochaines générations de notre clientèle.

Le savoir-faire de KLAES :