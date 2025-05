Créée en 1995 au Royaume-Uni, Howdens Joinery est un des leaders européens dans la conception et la vente de cuisines aménagées. L’entreprise commercialise exclusivement ses produits auprès des professionnels, notamment les artisans, menuisiers et architectes. Avec plus de 800 dépôts répartis au Royaume-Uni, en France et en Belgique, Howdens mise sur la proximité, la disponibilité et la qualité pour accompagner les professionnels dans leurs projets de cuisines équipées. Depuis 2015, Howdens est fournisseur officiel de la Couronne britannique. En France, la marque est implantée depuis 2005 et compte 65 dépôts et plus de 670 collaborateurs. En 2024, le groupe Howdens a généré un chiffre d'affaires d'environ 2,3 milliards de livres sterling.



Savoir-faire & avantages Howdens

Howdens se distingue par un modèle unique 100 % dédié aux professionnels du bâtiment, avec :

Un stock disponible immédiatement dans chaque dépôt pour un gain de temps maximal

Des caissons montés en usine, robustes et prêts à poser

Un accompagnement personnalisé : prise de cotes, plans 3D, devis gratuits, conseils techniques

Une livraison rapide sous 48h

Des garanties jusqu’à 25 ans sur les caissons et plans de travail

Des produits exclusivement réservés aux professionnels, permettant une marge sur fourniture et pose

Un réseau de proximité avec 65 dépôts en France, animés par des équipes expertes

Howdens s'engage à proposer des solutions fiables, durables et immédiatement disponibles, tout en accompagnant les artisans de A à Z sur leurs chantiers.