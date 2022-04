HUBLER : Un savoir-faire qui fait référence sur le marché

Comme Rhône Placages et Composants, HUBLER fait partie du Groupe FDL, situé à saint laurent de mure dans le Rhône.

HUBLER propose la plus large offre de panneaux décoratifs en bois, métal, matières tactiles, structurées, sculptées et solutions acoustiques, destinée à l’agencement et l’aménagement intérieur.

Depuis plus de 25 ans, nous analysons et anticipons les évolutions et grandes tendances du marché pour vous proposer des solutions décoratives toujours plus innovantes. Nous avons l’ambition permanente de vous apporter la gamme de matières décoratives la plus riche et la plus experte du marché.

Fort de son savoir-faire et de son expertise qui fait référence sur le marché, HUBLER vous accompagne dans vos projets pour créer, composer et libérer votre imagination.

Au fil du temps, HUBLER a développé des liens étroits avec des industriels majeurs aux quatre coins de l’Europe et au-delà, qui sont tous des références dans leurs spécialités.

Le savoir-faire d’HUBLER :