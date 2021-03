Hunter Douglas est leader mondial en habillage de fenêtres, stores, écrans solaires, panneaux de façade et pla-fonds esthétiques, innovants et de qualité.

Il contribue depuis plus de 50 ans au confort thermique, acoustique et visuel dans les bâtiments de plusieurs secteurs tels que le commerce, l'industrie, la restauration, l’hôtellerie et les pouvoirs publics.

Grâce à la collaboration intensive avec des architectes, concepteurs, stylistes et entrepreneurs, ces produits durables répondent à tous les besoins.

Une empreinte écologique aussi réduite que possible et la diminution des flux de déchets sont deux critères importants dans le développement, la production, la livraison, l'entretien et le réemploi de chaque produit.

Hunter Douglas est présent dans plus de 100 pays sur tous les continents par ses filiales nationales, bureaux de marketing, plus de 60 usines et 100 installations d'assemblage.

Plus de 20 000 collaborateurs déploient chaque jour leurs talents et leurs compétences au profit de Hunter Douglas.

Le savoir-faire de Hunter Douglas :