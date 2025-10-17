IBAIONDO - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « IBAIONDO », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

IBAIONDO est une entreprise industrielle à vocation internationale, qui conçoit, fabrique et distribue, sous sa propre marque, des équipements sous pression pour installations hydrauliques et réseaux d'adduction d'eau.

Nous disposons d'une gamme de plus de 500 références dont beaucoup sont disponibles en permanence en stock dans nos entrepôts afin de garantir un service optimal à nos clients.

IBAIONDO a commencé son parcours en 1965 en tant qu'entreprise auxiliaire dans le secteur de l'emboutissage des métaux et de la chaudronnerie.

Au fil des années, elle concentre son activité sur la fabrication d'accumulateurs hydropneumatiques, élargit la gamme et spécialise les moyens de production pour permettre une production en série et répondre à la demande croissante.

Progressivement et à la suite de l'engagement ferme envers le développement et l'élargissement de la gamme de produits, les volumes des chaudières ont été augmentés et de nouvelles conceptions ont été incorporées pour leur application dans d'autres domaines, comme le cas des réservoirs anti-bélier en hydraulique infrastructures et vases d'expansion dans les installations de chauffage, d'énergie solaire et de réfrigération.

Au cours de la dernière décennie, nous nous sommes concentrés sur les nouveaux besoins qui émergent dans les systèmes de chauffage et de refroidissement dans lesquels le principe d'efficacité énergétique prévaut. Les accumulateurs à inertie, les séparateurs d'air et de boues, les compensateurs hydrauliques et les équipements de pressurisation automatique sont inclus dans ce contexte.

Le savoir-faire d’ IBAIONDO :