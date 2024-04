IDEA conçoit et opère des solutions logistiques sur mesure qui permettent à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier, tout en optimisant leur performance.

En tant que facilitateurs, nous intervenons dans différents secteurs d'activité à travers une offre de services complète intégrant la logistique, le transport & les douanes, l’emballage, la délégation de production et le conseil pour la gestion des flux. Notre mission va au-delà de la simple logistique : nos solutions fiabilisent, optimisent et sécurisent la chaîne d'approvisionnement en veillant à la rendre plus vertueuse.

Résolument innovante, notre approche se différencie par des engagements RSE élevés, un modèle coopératif unique et l'agilité d'un groupe qui a su garder son indépendance. Nous nous inscrivons ainsi en véritables partenaires de nos clients et co-entreprenons avec eux pour relever tous leurs défis.

Avec près de 2 000 collaborateurs engagés dans l’aventure, depuis plus de 100 ans le groupe contribue au dynamisme économique des territoires à travers 70 sites en France. Nous agissons pour faire notre part et plaçons les enjeux de la société de demain au cœur de notre stratégie. Chez IDEA, se joue une nouvelle idée de la logistique, où la performance et la durabilité sont au cœur de tout ce que nous entreprenons.