IDK est une société de distribution indépendante spécialisée dans les accessoires de pose, la climatisation, le chauffage et les énergies renouvelables.

La société a été créée en 1997 par M. Gérard Baché. Sa première activité a été de développer une gamme novatrice d’accessoires de pose pour la climatisation et d’en assurer l’industrialisation.

Grâce au succès de ses produits et à la qualité du service apporté, IDK a complété sa gamme par la distribution d’accessoires complémentaires et développé des partenariats solides avec des fabricants réputés dans le domaine du Génie climatique.

Notre savoir-faire est basé sur l’accueil, l’écoute et la qualité des solutions proposées.

Depuis 22 ans, nous connaissons votre marché.

Nous sommes conscients de vos besoins et répondons à vos exigences en terme de logistique, de soutien technique et commercial ainsi que par l’étendue de notre offre de produits et services.

Nous avons constitué une gamme d’accessoires et de produits finis adaptés au marché, aux nouvelles normes, à la législation en vigueur et au respect de l’environnement.

Nous avons sélectionné, pour vous, une offre d’accessoires complète pour les pompes à chaleur Air/Air, Air/Eau et pour le solaire thermique.

Nous vous proposons également tous les éléments requis pour leur mise en œuvre sur site : fixation, chemin de câble, matériel électrique… Retrouverez aussi la gamme d’outillage frigorifique BLACK DIAMOND, distribuée en exclusivité par IDK ainsi que les marques AIRZONE, BAILLINDUSTRIE et FIELDPIECE.

Nous commercialisons également plusieurs marques réputées de pompes à chaleur Air/Air, Air/Eau, des systèmes de production d’eau chaude thermodynamiques et solaires.

Retrouvez enfin une sélection étendue de notre offre tertiaire tout en ajoutant un panel de produits spécifiquement dédié à la GMS et à l’industrie : eau glacée, ventilo-convecteurs, rooftops, armoires de climatisation…

Le savoir-faire IDK :