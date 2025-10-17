ILYA - Batiweb

ConnexionS'abonner
ILYA

1 AV DE RANGUEIL
31400 TOULOUSE
France
Les fondateurs d'Ilya, Simon Buoro et Antoine Escande se sont rencontrés sur les bancs de l’INSA Toulouse. C'est dans la ville rose qu'ils partagent cinq années avant d'acquérir leur diplôme en génie mécanique. 

En 2015, très touchés par le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, ils prennent conscience de la situation environnementale et sociale actuelle. Cela les pousse à vouloir s'engager plus activement pour agir pour une transition écologique.

Avec d’autres étudiants, ils créent l’association Green’INSA pour provoquer une prise de conscience plus large et un passage à l’action des étudiants sur le campus de l’INSA, puis l'association Ingénieur.e.s pour Demain pour promouvoir chez les étudiants la recherche de sens dans leur futur métier d'ingénieur.

Leur envie d'entreprendre commence à germer pendant leur dernière année d'étude, en 2018. Rentrés à l’INSA avec une passion pour l'aéronautique et avec l’envie de concevoir des avions, leurs parcours associatifs, leurs lectures et leurs rencontres ont fait évoluer leurs aspirations. 

Ils fondent Ilya en 2019 car leurs engagements ont inscrit en eux des valeurs fortes et une envie de participer à la construction du monde de demain.

Le savoir-faire d’Ilya

La douche Cyclique : Il s’agit d’un système de récupération et de réutilisation en direct de l'eau de la douche permettant de réduire la consommation d’eau et d'énergie par comparaison avec une douche classique.

L’outils de sensibilisation : L’outil de sensibilisation à la consommation en eau et en énergie de la douche est un équipement qui s’installe sous le mitigeur et qui mesure en direct la consommation.

