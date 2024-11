INDINVEST LT - Batiweb

INDINVEST LT est aujourd'hui un acteur majeur dans la production et l'extrusion de profilés en aluminium.

Notre expérience éprouvée remonte à plus de 40 ans, et notre expérience et notre savoir-faire en constante évolution sont soutenus par des valeurs solides, telles que l'innovation, la qualité, le service et la fiabilité, qui caractérisent l'ensemble des travaux de Recherche et Développement consacrés à nos produits et systèmes pour l'industrie et l'architecture.

Basée à Cisterna di Latina, à environ 60 km de Rome, INDINVEST LT possède sa propre fonderie de billettes intégrée d'une capacité de production de 60 000 tonnes par an et cinq lignes d'extrusion d'une capacité de production annuelle totale de 60 000 tonnes de profilés extrudés, fabriqués pour répondre à une gamme complète des exigences du marché, sur un site unique d'une superficie totale de 280 000 mètres carrés.

Des machines de production haut de gamme, conçues et construites à l'aide d'une technologie de pointe, placent INDINVEST LT à l'avant-garde de la production et de la transformation de l'aluminium, et aident l'entreprise à atteindre son objectif d'entrer sur de nouveaux segments de marché et de répondre à leurs exigences variées.

Le savoir-faire d'INDINVEST LT couvre toutes les étapes du traitement des profilés, de la production d'alliages à la conception des profilés, la conception des matrices, l'extrusion et le stockage.

Au fil des années, INDINVEST LT a choisi d'accompagner au maximum ses clients en proposant des services au-delà de la simple extrusion. L'entreprise peut donc fournir des profilés usinés avec une gamme de traitements de surface.

Le savoir-faire d’INDINVEST LT :