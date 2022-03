Fabricant et Inventeur de fixations pour toutes les professions depuis 1985

Inventeur dans l'âme, c'est en 1985 que François Inglese créa la société I.N.G. Fixations pour commercialiser le procédé unique I.N.G. (Installation Nouvelle de Gonds) permettant la pose de gonds de volets à la résine.

Devant le succès de cette nouvelle méthode de pose, il décida d'internaliser la production des gonds de volets et positionna ainsi I.N.G. Fixations comme un fabricant à part entière.

Toujours moteur d'une politique d'innovation soutenue et grâce à la confiance de ses distributeurs, François Inglese et toute son équipe se sont toujours attachés à rester à l'écoute des artisans pour répondre à leurs besoins et créer des produits plus performants depuis plus de 35 ans (voir frise ci-après). Le lancement du FIX-RING en 1997 permis d'ailleurs à la société d'être récompensée à plusieurs reprises (Trophée de l'innovation Haute-Loire, Prix de l'innovation technologique par Harvard Business School, Trophée INPI de l'innovation...)

I.N.G. Fixations est aujourd'hui une entreprise familiale évoluant avec des collaborateurs qui oeuvrent chaque jour pour proposer des solutions répondant avec le plus de précisions possible aux besoins du marché.

Le savoir -faire d’ING FIXATIONS :

MENUISIERS / CHARPENTIERS : Gonds de volet, Accessoires pour la pose de gonds, Arrêts de volets, Butées et battements pour volets, Fixations de menuiseries

Chevilles longues, Connecteurs

PLOMBIERS / ELECTRICIENS : Chevilles longues, Fixations pour tubes, gaines et fils électriques, Colliers série lourde, Supports de radiateurs, Consoles lavabos, Supportage

RÉSINES DE SCELLEMENT ET ACCESSOIRES : Résines de scellement, Accessoires résines de scellement, Fixations à la résine

FIXATIONS MÉCANIQUES : Fixations lourdes, Fixations légères, Fixations plaque de plâtre, Visserie

ISOLATION EXTÉRIEURE / FAÇADIERS : Gonds de volets ITE, Arrêts de volets ITE, Butées et battements ITE, Chevilles longues ITE, Fixations ITE, Accessoires ITE

PLAQUISTES / STAFFEURS : Fixations, suspentes

SERRURIERS / MÉTALLIERS : Pivots de portail, Fixations