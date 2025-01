INTERMAT est un salon international majeur dédié aux solutions et technologies durables pour la construction. Se tenant tous les trois ans au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, il réunit près de 1 000 exposants présentant une vaste gamme de matériels, équipements et solutions destinés aux grands chantiers, aux travaux publics et au bâtiment.

L'édition la plus récente s'est déroulée du 24 au 27 avril 2024, mettant l'accent sur la décarbonation du secteur de la construction. Le salon a proposé plusieurs espaces thématiques, notamment l'Espace Filière, la Zone de Démonstration, l'INTERMAT Academy, le Village Start-up, ainsi que des conférences telles que "ReBuild Ukraine" et les INTERMAT Innovation Awards.

Parmi les exposants, on retrouvait des entreprises de renom telles que Caterpillar, Bobcat, Liebherr, Komatsu, et bien d'autres, couvrant divers secteurs de la construction. Le salon a également accueilli le World of Concrete Europe, rassemblant l'ensemble de la filière béton, du ciment aux solutions innovantes pour les bétons spéciaux.

La prochaine édition d'INTERMAT est prévue pour avril 2027, toujours à Paris-Nord Villepinte. Les organisateurs s'engagent à poursuivre leurs efforts en matière de responsabilité sociétale et environnementale, en mettant en place des actions pour un événement plus responsable et en encourageant les participants à adopter des solutions innovantes et durables.