INTERPLAST - FITT SPA

Depuis 1980, INTERPLAST fabrique et distribue des tubes, raccords plastique (PVC, PVCC, PE, PP), systèmes de gouttière PVC ainsi que des gammes de produits complémentaires (colles, rubans de réparation sanitaires / plomberie) pour plusieurs secteurs d’activités tels que le Bâtiment, les Travaux Publics, la Piscine, les Grandes Surfaces de Bricolage et l’Industrie.

FITT MC SAM est une entreprise du Groupe industriel italien FITT Spa, experte dans la fabrication et la distribution de tubes et raccords plastique pour l’adduction et l’évacuation des eaux, et exploitante exclusive de la marque INTERPLAST®, incontournable dans l’industrie des Tubes et Raccords plastique en Europe depuis 1980.

Forts de cette expertise et profitant des dernières innovations technologiques dans le domaine, nous avons développé nos gammes de produits pour répondre à tous les besoins des professionnels du bâtiment, des travaux publics, de la piscine, des grandes surfaces de bricolage (GSB), et de l’industrie.

Le savoir-faire d’INTERPLAST / FITT :