INVECS - Batiweb

INVECS

101 Rue Pasteur
83210 La Farlède
France
Site web de la marque

Notre Mission est de vous accompagner lors de votre projet en vous proposant des solutions complètes et personnalisées pour les sols de halls d’entrée.

De haute qualité, efficaces et design, chez INVECS, nous sommes convaincus que nos gammes de Tapis d’Entrée vous permettront de faire la meilleure première impression lors de l’arrivée de vos clients.

Depuis 1993, nous commercialisons en Europe des tapis d’entrée. Nous produisons sous 1 à 3 jours différents types de tapis d’entrée dans différentes variantes et coloris : tapis aluminium, cadre aluminium, tapis de propreté... Nous espérons pouvoir vous accompagner sur l'un de vos futurs projets et d’en faire un succès !

Accoutumés à gérer de nombreux grands projets de tapis de sol, nous savons, par expérience, qu’entreprendre de nouvelles idées est empli d’embuches. C’est pour cela que nous sommes à votre écoute afin de trouver ensemble la solution la plus adaptée à vos ambitions.

Nous produisons sous 1 à 3 jours pour une livraison sous 1 semaine seulement différents types de tapis d’entrée dans différentes variantes et coloris : tapis aluminium, cadre aluminium, tapis de propreté…

INVECS, c’est une entreprise jeune et dynamique implantée en France, développée en Allemagne depuis plus de 20 ans. Nous sommes connus pour notre sérieux, la qualité de nos produits innovants et nos délais d’exécution inégalables.

Le savoir-faire d’INVECS :

  • Tapis Aluminium
  • Tapis Propreté
  • Tapis Logo
  • Tapis Industriel
  • Accessoires
