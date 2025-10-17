ISIK - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ISIK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Nous nous efforçons d'améliorer continuellement les niveaux de qualité de nos produits, processus et services pour assurer une meilleure satisfaction de nos clients et une croissance durable de notre entreprise.

C'est pourquoi nous sommes conscients que nous devons être ouverts au changement, suivre constamment les derniers développements dans le monde et agir avec dynamisme.

De plus, nous travaillons dur et essayons constamment de nous adapter au changement.

Nous continuons à chercher des solutions aux défis futurs. Persévérance, progrès et vision globale sont pour nous des maîtres mots. Nous voulons être et rester un fournisseur fiable dans notre secteur pour les professionnels, partout dans le monde.

Nous maintenons nos activités de fabrication d'extrusion de PVC et de profilés métalliques dans notre usine de fabrication de la zone industrielle de Gebze, Kocaeli, Türkiye. Depuis 2021, nous exportons nos produits dans plus de 30 pays, principalement en Europe, en Asie occidentale et en Afrique du Nord.

Nous fabriquons plus de 7 000 tonnes/an de profilés en PVC au sein de notre parc d'extrudeuses à mélange automatique et à grande capacité contrôlé par ordinateur.

Nous fabriquons plus de 10 000 tonnes/an de profilés en acier galvanisé et en aluminium conformément aux normes EN 1368-1/2 et EN 14353 dans notre parc de machines de profilage.

Nous fabriquons plus de 36 millions par an de profilés aluminium et PVC avec treillis de renfort en fibre de verre dont treillis ETAG004 et colle thermofusible haute performance au sein de notre parc de machines de laminage.

Le savoir-faire d’ISIK :