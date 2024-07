ISIK PLASTIK - Batiweb

Aujourd'hui, ISIK PLASTIK continue de croître rapidement avec plus de 250 employés, un parc de machines équipé des dernières technologies et une énorme capacité de production.

Fondée en 1988, ISIK PLASTIK poursuit sa production depuis 2000 dans sa propre usine d'une superficie totale de 22.689m2 et une zone fermée de 15.467m2 située dans la zone industrielle organisée de Gebze.

La société ISIK PLASTIK a investi dans des emballages alimentaires en plastique et des assiettes industrielles en plastique.

Le conseil d'administration d'ISIK PLASTIK a agi sur le principe que les investissements à réaliser sont des produits spéciaux qui les mettront en valeur à long terme.

Avec son savoir-faire et son expérience uniques dans la production de plaques industrielles en plastique extrudé, ISIK PLASTIK se justifie par son service ininterrompu et de qualité dans de nombreux secteurs tels que la publicité extérieure, l'affichage, la construction, la serre, l'éclairage, l'électroménager, la sécurité, l'automobile, l'ameublement et a acquis une réputation.

Les lignes de conditionnement alimentaire thermoformées et les lignes de production à grande capacité se sont accélérées et sont devenues déterminantes dans le secteur avec la production d'emballages alimentaires sans intervention humaine.

L'équipe de direction jeune et dynamique travaille dans un objectif d'amélioration continue en révisant constamment les fonctions de l'entreprise. À titre d'indicateur, il a été enregistré en tant que centre de R&D par le ministère de l'Industrie et de la Technologie en 2018.

La même année, des études TPM et MES ont également été lancées. Actuellement, 2 projets différents ont été approuvés et achevés en tant que projets Tübitak. Dans le cadre des objectifs de croissance, la construction de l'usine Işık-2, qui se poursuit dans la zone industrielle organisée de Gebze, sera achevée en mars 2021 et commencera la production en août 2021 avec ses nouveaux produits, la plaque miroir et la feuille anti-rayures.

Le savoir-faire d’ISIK PLASTIK :