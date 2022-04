ISOMAT est une société Grecque avec une perspective multinationale, spécialisée à la production de produits chimiques de construction et de mortiers.

Elle a été fondée en 1980 et est actuellement l’une des industries les plus importantes en matériaux de construction dans l’Europe du Sud-Est, avec 3 usines de production en Grèce, en Roumanie et en Serbie, 7 filiales en Allemagne, Russie, Turquie, Bulgarie, Roumanie, Serbie et Slovénie, et des ventes à l’exportation dans plus de 60 pays dans le monde.

La société produit et distribue plus de 350 produits de technologie de pointe à des prix abordables.

ISOMAT s’engage à l’innovation et au développement constant de nouveaux produits. À cette fin, la société possède un département de R&D entièrement organisé, équipé de personnel scientifique spécialisé travaillant dans 5 laboratoires de chimie différents, où des nouveaux produits sont développés chaque année en fonction de l’évolution des besoins du marché et des derniers développements technologiques dans le secteur de la construction, tandis qu’en améliorant le portefeuille de produits actuel, le cas échéant.

Le savoir-faire d’ISOMAT :