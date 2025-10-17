ITAP - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ITAP », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ITAP SpA, fondée à Lumezzane (Brescia) en 1972, est actuellement l’une des sociétés leaders dans le secteur de la production de clapets, raccords et collecteurs de distribution pour les systèmes sanitaires et de chauffage.

Grâce à un processus de production entièrement automatisé, avec 85 machines transfer et 55 lignes d’assemblage, elle est en mesure de produire 400 000 pièces par jour. La vocation innée pour l’innovation et le respect des réglementations techniques est épaulée par une organisation d’entreprise certifiée ISO 9001.

L’accent mis sur la qualité a toujours été considéré comme un facteur déterminant pour l’atteinte de résultats commerciaux importants : des organismes de certification du monde entier ont approuvé les produits d’ITAP.

Notre vision :

DÉVELOPPER des produits innovants et performants en mesure de simplifier le monde de la plomberie.

CONTRIBUER au bien-être du consommateur final en offrant des produits écologiques conformes aux lois et aux règlements internationaux.

FOURNIR des clients dans le monde entier en ciblant une croissance économique globale.

CONSTRUIRE des relations durables fondées sur le respect réciproque pour une croissance mutuelle.

PARTICIPER à l’effort global exigeant pour développer de nouvelles technologies et des énergies durables.

