ITAP - Batiweb

ITAP
25065 Lumezzane BRESCIA
Italie
ITAP SpA, fondée à Lumezzane (Brescia) en 1972, est actuellement l’une des sociétés leaders dans le secteur de la production de clapets, raccords et collecteurs de distribution pour les systèmes sanitaires et de chauffage.
Grâce à un processus de production entièrement automatisé, avec 85 machines transfer et 55 lignes d’assemblage, elle est en mesure de produire 400 000 pièces par jour. La vocation innée pour l’innovation et le respect des réglementations techniques est épaulée par une organisation d’entreprise certifiée ISO 9001.
L’accent mis sur la qualité a toujours été considéré comme un facteur déterminant pour l’atteinte de résultats commerciaux importants : des organismes de certification du monde entier ont approuvé les produits d’ITAP.
Notre vision :
- DÉVELOPPER des produits innovants et performants en mesure de simplifier le monde de la plomberie.
- CONTRIBUER au bien-être du consommateur final en offrant des produits écologiques conformes aux lois et aux règlements internationaux.
- FOURNIR des clients dans le monde entier en ciblant une croissance économique globale.
- CONSTRUIRE des relations durables fondées sur le respect réciproque pour une croissance mutuelle.
- PARTICIPER à l’effort global exigeant pour développer de nouvelles technologies et des énergies durables.
Le savoir-faire d’ITAP :
- VANNES : Clapets anti-retour et clapets avec crépine, vannes à boisseau sphérique et vannes à opercule, Robinets de distribution, Vannes à boisseau sphérique pour gaz et dispositifs de sécurité pour gaz, Robinets à encastrer et sous lavabo, Robinets branchement machine à laver, accessoires pour installations thermiques solaires.
- CHAUFFAGE : Vannes thermostatiques et coudes de réglage, Vannes thermostatiques avec préréglage, Commandes thermostatiques, Vannes manuelles et coudes de réglage, Vanne bitube pour plaques convectives, servi-commandes et vannes de zone à boisseau sphérique, collecteurs de distribution, collecteurs en acier inoxydable, collecteurs en laiton, kit d’unité de régulation, accessoires pour collecteurs, purgeurs et soupapes de sécurité, accessoires pour collecteurs, purgeurs et soupapes de sécurité, thermostats et chrono thermostats.
- RACCORDS : raccord pour tube multicouche, per et polybutylène, raccord itap-fit pour tube cuivre, raccords a compression pour tubes cuivre, raccords VX pour tube en polybutylène, raccord VXN pour tube en polybutylène, raccord à visser et accessoires.
- FILTRES – POTS DE DÉCANTATION AVEC AIMANTS – RÉDUCTEURS DE PRESSION : Doseur proportionnel polyphosphate, Pots de décantation avec aimants, Groupes de remplissage automatiques, Réducteurs de pression, Filtes à tamis