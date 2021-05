Non renseigné

Spécialisée en fabrication de tours de refroidissement (TAR) respectueuses de l’environnement, JACIR combine depuis plus de 60 ans les savoir-faire acquis en aéraulique, en thermique et en matériaux de fabrication, pour vous proposer une gamme extrêmement diversifiée, adaptée à tous vos besoins.

Ainsi nos tours de refroidissement et refroidisseurs, en avance sur les exigences environnementales du marché, intègrent les impératifs sonores, les différents types de ventilation, les matériaux et les corps d'échange adaptés à chaque application industrielle ou tertiaire.

De plus, l'essentiel de notre gamme de tours aéroréfrigérantes est évolutive et peut recevoir ultérieurement les systèmes de suppression de panache, d'économie d'eau et d'insonorisation.

Au-delà de l'offre d'une gamme complète fabriquée en France, JACIR accompagne ses clients dans le suivi et le maintien de ces équipements (rénovation, formation, pièces de rechange). Un service de location de tour de refroidissement (TAR) est également à disposition.

JACIR fait partie de la French Fab, un label français qui rassemble un collectif d’industries françaises et développe leur essor à l’international dans le but d’augmenter leur performance environnementale et leur compétitivité.

Nous faisons partie du groupe COFINAIR. Créé en 1985, le groupe COFINAIR détient une expertise industrielle internationale dans le domaine du refroidissement évaporatif.

