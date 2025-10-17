JAMES HALSTEAD FRANCE - OBJECTFLOR - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « JAMES HALSTEAD FRANCE - OBJECTFLOR », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

OBJECTFLOR compte parmi les plus grands fournisseurs européens de revêtements de sol souples.

Nous proposons, dans les catégories de produits LVT Design Flooring, Technical Vinyl Flooring et Rubber Flooring des revêtements de sol de qualité et innovants.

Forts de plusieurs années d’expérience dans la distribution de revêtements de sol souples, c’est en tant qu’entreprise moderne que nous nous tournons vers l’avenir.

Non seulement nos revêtements de sol répondent aux normes de qualité les plus strictes, mais ils allient aussi un design innovant à une grande fonctionnalité. Grâce à notre service commercial externe très compétent et à notre vaste réseau de partenaires commerciaux spécialisés, nous garantissons une proximité maximale avec nos clients, à qui nous apportons une assistance et des conseils compétents.

Ce n’est que lorsque vous êtes satisfait que nous le sommes aussi. Pour nous, un service parfait et des prestations sur mesure revêtent une importance cruciale. Nous sommes bien sûr certifiés par le service de contrôle technique TÜV.

Nous travaillons constamment au développement de nouveaux décors en détectant les nouvelles tendances que nous utilisons pour créer des revêtements de sol esthétiques et fonctionnels – que ce soit des revêtements en vinyle ou des sols en caoutchouc pour les espaces professionnels. Nous nous efforçons de toujours mieux faire… pour vous.

Le savoir-faire d’OBJECTFLOR :