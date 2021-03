L'avenir se construit dès aujourd'hui ; Johnson Controls participe à rendre ce futur plus productif, plus sûr et plus durable.

Nous créons des bâtiments intelligents, des solutions efficaces en matière d'énergie, une infrastructure intégrée et des systèmes de transport de nouvelle génération qui fonctionnent parfaitement ensemble, afin de répondre aux besoins des villes et des communautés connectées.

Johnson Controls est un prestataire majeur en équipements, en gestion et en service pour des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération et de sécurité.

Chez Johnson Controls, nous transformons les environnements dans lesquels les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. De l'optimisation des performances des bâtiments à l'amélioration de la sécurité et du confort, nos solutions vous accompagnent dans la réussite de vos missions et vous permettent d'atteindre les résultats qui comptent le plus. Nous tenons notre promesse dans des secteurs tels que la santé, l'éducation, les datacenters et l'industrie manufacturière.

Avec une équipe de 105 000 experts dans plus de 150 pays et plus de 130 ans d'innovation, nous sommes la force derrière la mission de nos clients.

Notre portefeuille de technologies et de solutions de pointe pour le bâtiment (qu'il s'agisse des systèmes de sécurité, de la gestion de l'énergie, de l'extinction d'incendie ou de solutions de chauffage, ventilation et climatisation) comprend certains des noms les plus réputés de l'industrie, tels que Tyco®, YORK®, Metasys®, Sabroe®, Frick®, ZETTLER® et Sensormatic®.

Une entreprise responsable : Nous croyons que bien agir nous fera réussir et nous nous engageons à rendre le monde meilleur grâce aux solutions que nous fournissons, à notre implication dans la société civile, à notre éthique professionnelle, et à nos actions pour protéger les personnes ainsi que l'environnement.

Innovante : Notre culture d'innovation et d'amélioration continue nous permet de résoudre les défis d’aujourd’hui en voyant toujours plus loin.

Le savoir-faire de Johnson Controls :