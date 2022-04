JOUANEL INDUSTRIE : Fabricant de machines, créateur de solutions !

Seul fabricant français de machines pour le travail de la tôle fine, depuis 1948, JOUANEL INDUSTRIE propose la gamme de produits la plus large du marché dans le secteur de la couverture et de l'enveloppe métallique du bâtiment, du calorifugeage et de la ventilation.

Avec nos machines de chantiers ou d'ateliers, manuelles ou électriques, avec ou sans commande numérique, nous accompagnons les artisans et industriels dans leurs projets d'équipements les plus divers.

Plieuses, cisailles, profileuses, baguetteuses, bordeuses, cintreuses, sertisseuses, refendeuses, rouleuses, lignes de coupe, dévidoirs, accessoires de couverture, outillage à main...

JOUANEL INDUSTRIE est une des entreprises constituant la holding familiale "FINHAL".

Avec de solides compétences industrielles dans les domaines de la construction de matériels roulants ferroviaires pour l'entretien des voies et la machine-outil destinée au travail de la tôle fine, SOCOFER et JOUANEL INDUSTRIE sont toutes deux installées en Indre-et-Loire.

Présents sur les principaux salons professionnels en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, nous avons pu nouer des relations commerciales avec nombre de clients et partenaires distributeurs bien au-delà de nos frontières.

Aujourd'hui, l'export représente une part non négligeable des ventes pour JOUANEL INDUSTRIE et grâce à cela, nous sommes parfaitement rodés à cet exercice. Très actifs en Europe, nous expédions également des machines sur tous les continents et assurons la mise en service sur demande.

Outre l'aspect commercial, nous attachons une grande importance à la qualité et la durabilité de nos machines. Pour le grand export, notamment pour les pays dont le climat est très humide, les éléments sensibles comme la peinture ou les moteurs sont tropicalisés avant expédition chez nos clients.

Le savoir-faire de JOUANEL INDUSTRIE :