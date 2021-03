Créée en 1935, la société familiale Kärcher dont la maison-mère est située à Winnenden en Allemagne, commercialise ses produits dans plus de 72 pays.



En 2019, Kärcher compte 13 500 collaborateurs et réalise un Chiffre d'Affaires record de 2,578 Mrd€.



L'innovation est au coeur du succès de la société qui détient plus de 1 700 brevets dont 624 actifs en 2019, et propose ainsi plus de 3000 produits destinés aux Professionnels et au Grand Public.



Plus de 1000 ingénieurs et techniciens développent des solutions de nettoyage toujours plus performantes avec des technologies permettant de réduire l'impact environnemental des produits et des procédés de fabrication : moins de composants dans la conception des machines, détergents biodégradables à plus de 90% etc.



Kärcher maintient également son engagement en matière de développement durable et de responsabilité sociétale en soutenant de nombreuses actions caritatives à travers le monde. A noter que Kärcher possède également en son sein une division destinée au matériel de décontamination, www.karcher-futuretech.com/fr étendant son expertise à des domaines souvent inconnus des français. Ces matériels sont plus que d’actualité également dans cette période.



Le nettoyage de voiries fait partie d’un des nombreux savoir-faire de Kärcher. La marque a fait son introduction sur le marché des équipements municipaux en 1996.



Depuis, elle a étendu ce savoir-faire à des véhicules porte outils après le rachat de plusieurs sociétés parmi lesquelles BELOS et plus récemment MAX HOLDER, lui permettant d’offrir une large gamme de machines destinées notamment à l’entretien des espaces verts ou au déneigement des routes.



Kärcher pousse sa digitalisation afin de proposer toujours plus de services à ses clients. Le rachat de deux startup, ZOI et Service Partner One, lui permet de proposer une gamme de services qui va de la prise en main de la machine à partir du téléphone à la réservation et au suivi de la réparation. Le portefeuille de services ne fait que croître pour la plus grande satisfaction de ses clients.