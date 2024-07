Kiloutou Energie est née du rachat de la Compagnie Atlantique de Location (CAL). Cette société est née en 1974 à Mugron, au cœur du département des Landes.

Créée par Joseph-Pierre Tauzia, la société propose d’abord ses services très localement dans les secteurs de l’agriculture et du BTP ainsi qu’à EDF. C’est lui qui a développé les implantations à Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Nantes, avec l’aide de sa fille Quitterie, et a étendu ses services aux autres secteurs d’activités de l’industrie, de l’évènementiel, de l’électricité tertiaire et des travaux spéciaux.

C’est en 2009 que Quitterie Tauzia-Massart a pris la direction de l’entreprise en tant que présidente. C’est elle qui a fait progresser le chiffre d’affaires de manière permanente en étoffant les équipes commerciales et techniques et qui a mené la CAL à la taille que nous lui connaissions lors de l'intégration au groupe Kiloutou.

Le 1er Octobre 2016 Kiloutou a ainsi pu faire l’acquisition d’une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions d’énergie temporaire et de pompage afin d’enrichir son offre de services en se positionnant sur une spécialité complémentaire de ses activités actuelles.

En devenant Kiloutou Energie, Kiloutou ambitionne de se hisser parmi les leaders de ce marché au niveau national et d’accompagner ses clients sur cette spécialité sur tout le territoire grâce à l’expertise et au savoir-faire des équipes de la CAL.

Le savoir-faire de Kiloutou énergie :