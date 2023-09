KINEDO : L'Excellence dans l'Univers de la Salle de Bain.

Bienvenue dans le monde innovant de KINEDO, une marque renommée qui redéfinit l'esthétique et le confort de la salle de bain. Spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de salle de bain haut de gamme, KINEDO s'engage à offrir une expérience exceptionnelle à chaque instant passé dans cette pièce essentielle de la maison.

Gamme de Produits

Cabines de Douche Intégrées

Les cabines de douche KINEDO sont le symbole de l'élégance et de la fonctionnalité. Intégrant des technologies avancées, ces cabines offrent une solution tout-en-un pour la douche. Elles associent des matériaux de qualité supérieure, un design moderne et des caractéristiques pratiques telles que la robinetterie intégrée, les étagères de rangement et l'éclairage LED pour une expérience de douche inégalée.

Receveurs de Douche

Les receveurs de douche KINEDO allient sophistication et durabilité. Disponibles dans une variété de formes, de tailles et de finitions, ces receveurs offrent une surface antidérapante et résistante aux taches pour une sécurité optimale tout en ajoutant une touche de luxe à votre salle de bain.

Baignoires Balnéo

Transformez votre salle de bain en un spa personnel avec les baignoires balnéo KINEDO. Conçues pour offrir une relaxation ultime, ces baignoires intègrent des jets d'hydromassage réglables et des fonctionnalités de contrôle intuitives. Profitez d'un massage apaisant et revitalisant directement chez vous.

Parois de Douche

Les parois de douche KINEDO allient transparence et modernité. Fabriquées à partir de verre sécurisé de haute qualité, elles sont disponibles dans différents styles, du minimalisme élégant aux motifs texturés, pour s'adapter parfaitement à votre espace de douche.

Solutions pour Personnes à Mobilité Réduite

KINEDO s'engage également à créer des produits qui répondent aux besoins des personnes à mobilité réduite. Leurs douches accessibles sont conçues pour garantir la sécurité et le confort, avec des options telles que des sièges intégrés, des poignées de soutien et des portes larges.

Avantages Clés

Innovation Technologique : KINEDO intègre des technologies de pointe dans ses produits pour offrir une expérience de salle de bain exceptionnelle.

intègre des technologies de pointe dans ses produits pour offrir une expérience de salle de bain exceptionnelle. Design Élégant : Les produits KINEDO sont conçus avec un souci du détail esthétique, ajoutant une touche de sophistication à votre espace.

sont conçus avec un souci du détail esthétique, ajoutant une touche de sophistication à votre espace. Confort Personnalisé : Que ce soit pour une douche relaxante ou un bain tonifiant, les produits KINEDO offrent des options de personnalisation pour répondre à vos besoins.

offrent des options de personnalisation pour répondre à vos besoins. Qualité Durable : Les matériaux de haute qualité garantissent la durabilité et la résistance à l'usure de chaque produit KINEDO .

. Facilité d'Installation : Les produits KINEDO sont conçus pour une installation pratique, réduisant ainsi les tracas lors de la mise en place.

KINEDO se positionne en tant que chef de file dans l'industrie des produits de salle de bain de qualité supérieure. Avec une gamme diversifiée de produits alliant innovation, esthétique et confort, KINEDO vise à transformer chaque salle de bain en un espace de détente et de plaisir. Découvrez l'excellence des produits KINEDO et offrez-vous une expérience de salle de bain exceptionnelle.