Imagineriez-vous vivre à nouveau dans un monde sans smartphone ? Non ?!



Alors pourquoi ne pas l’utiliser pour booster la productivité de votre entreprise ?



Nous transformons votre smartphone, ou votre tablette, en véritables outils de travail du quotidien.



Nous avons concentré toute notre expertise métier dans la création d’applications mobiles, Saas, fiables et intuitives afin de favoriser la numérisation rapide de l’ensemble de vos processus terrain.



Grands comptes, collectivités locales, PME, TPE, … Dites au revoir à la paperasse ! Avec nos solutions mobiles, concentrez-vous sur ce qui importe réellement.



Kizeo développe notamment Kizeo Forms, une solution web couplée à une application mobile qui digitalise tout type d'interventions terrain, processus et documents :

Facilitez et centralisez la collecte de vos données terrain

Automatisez la génération et l’envoi de tous vos comptes-rendus

Gagnez en moyenne 10 à 15h de travail par semaine sur vos tâches chronophages et/ou à faible valeur ajoutée

Suivi de chantier, fiche d’intervention, bon de commande, compte-rendu de réunion commerciale, rapport de livraison, état des lieux, prise de contacts, relevé de prix, note de frais, suivi des heures, gestion d’anomalies… Kizeo Forms dématérialise tous vos processus et s’adapte à tous les métiers.



BTP, Construction, Gros Œuvre, Maintenance, Techniciens Télécom, Génie Climatique et Froid Industriel, QHSE, Agriculture...



Vous ne trouvez pas votre secteur d’activité ? Kizeo Forms est une solution 100% personnalisable qui s'adapte à tout type d'interventions terrain, processus et documents. Des grands groupes tels que SNCF, ENGIE, VINCI, NGE, BOUYGUES aux artisans locaux, en passant par les TPE, PME, beaucoup utilisent Kizeo Forms au quotidien pour transformer leurs terminaux mobiles en véritables outils de travail.