KME GERMANY GMBH

KME est l’un des plus grands producteurs mondiaux de produits en cuivre et en alliages de cuivre et dispose d’un réseau de distribution mondial.

KME offre à ses clients de différents secteurs industriels des solutions de produits innovantes et intelligentes, adaptées à leurs exigences spécifiques. L'entreprise, gérée par IntekGroup Spa, est dirigée par un management européen.

Le siège central de KME se trouve à Osnabrück.

L'orientation résolue vers le client et le marché fait avancer visions et croissance. Chez KME, la recherche et le développement bénéficient de la priorité absolue afin de réaliser les trois valeurs fondamentales de l'entreprise ; l'innovation, l'efficacité et la qualité.

C'est à juste titre que les clients expriment les exigences les plus rigoureuses dans les différents champs d'application des produits.

C'est pourquoi, orientés vers le marché et tournés vers le client, nous menons une recherche continue et développons sans cesse des matériaux, des surfaces et des procédés nouveaux et améliorés pour la fabrication, le traitement et l'utilisation des cuivres et des alliages de cuivre.

Le cuivre est un matériau possédant un exceptionnel potentiel de développement. Dotés d'une vaste gamme d'équipements, nos locaux de laboratoire et de développement sont certifiés selon la norme IATF 16949.

Ici, des équipes qualifiées de scientifiques et d'ingénieurs traitent de questions touchant à l'ensemble de la chaîne de valorisation du cuivre - du matériau brut à la réalisation de l'alliage jusqu'à la production du produit semi-fini en cuivre, et de la pièce préfabriquée jusqu'à son utilisation sur le marché.

Dans nos installations d'essai, il nous est possible de réaliser les alliages et le procédé de coulée à l'échelle de la production technique, dans des conditions proches de l'exploitation réelle et avec le soutien d'une expertise technique fondée.

Les fusions d'essai et expérimentales impliquant des ordres de grandeurs de quelques kilogrammes à plusieurs tonnes fournissent des résultats de recherche rapides et fondés.

Tous les essais et analyses nécessaires peuvent être réalisés : analyses des matériaux et des dommages, analyses de la corrosion, essais des matériaux (en vue de la détermination des caractéristiques mécaniques et physiques) et analyses chimiques.

Le savoir-faire de KME :