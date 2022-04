Depuis 1999, KRYPTON CHEMICAL se consacre au développement et à la fabrication de résines pour la construction et l'industrie.

Dans nos installations situées à Hospitalet de l'Infant, Tarragone, nous développons et fabriquons nos résines polyuréthanes, époxy et polyurées pour tous types de projets d'étanchéité et de revêtements de chaussées ainsi que pour les processus industriels de membranes de protection.

En tant que fabricant, nous ne développons pas seulement les produits, mais nous accompagnons nos clients tout au long du processus de travail, afin qu'ils aient toujours le soutien du maximum responsable du produit auquel ils ont affaire.

La marque Rayston est née du besoin d'avoir sa propre identification pour les produits KRYPTON CHEMICAL.

Une marque qui regroupe toutes les valeurs de notre travail : De solides connaissances techniques ; beaucoup de patience, pour que le résultat soit toujours le meilleur ; et un engagement indestructible avec tous les travaux de nos clients dans toutes les phases.

Ce sont les piliers sur lesquels nous nous appuyons pour créer nos produits et développer nos systèmes. Grâce à ces qualités, nous avons pu créer une gamme de produits en polyuréthane, époxy et polyurée idéaux pour votre travail. Tous sous le nom de Rayston.

Plus que de simples résines pour la construction et les applications industrielles, nous créons des solutions complètes. C'est la clé des projets de nos clients, afin que leurs travaux aient une haute résistance et une longue durée de vie. Rayston n'est pas seulement la marque de la maison KRYPTON CHEMICAL, mais représente toutes les valeurs pour lesquelles le fabricant est également connu.

Vous pouvez être sûr que derrière la marque Rayston, vous trouverez toujours l'équipe de KRYPTON CHEMICAL, qui travaille avec toutes ses connaissances et ses compétences dans le même sens que tous vos clients.

Le savoir-faire de KRYPTON CHEMICAL :