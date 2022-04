KS TOOLS : Fabricant d’outillage à main professionnel

En 30 ans, KS TOOLS est devenue un acteur incontournable sur le marché européen de l'outillage à main professionnel dans différents secteurs tels que l'Automobile, le Poids Lourd, l'Industrie ou encore le Second Oeuvre du Bâtiment.

L’objectif de l’entreprise est avant tout d’apporter à ses clients des outils de qualité à la pointe de la technologie en respectant les normes les plus exigeantes.

En étant certifié ISO 9001:2015, KS TOOLS met à disposition les plus hauts standards de services. En collaboration avec ses partenaires, elle met en œuvre différents process afin de garantir aux utilisateurs des produits de qualité.

Les innovations et technologies transforment quotidiennement l’environnement de travail. C’est pourquoi, KS TOOLS vous accompagnons pour anticiper en permanences ces évolutions.

C’est en France et en Allemagne, avec la collaboration de toutes les équipes, qu’est imaginé et développé l’outillage de demain. Etudes, nouveaux concepts et croquis se transforment en véritables innovations pour vous proposer les outils les plus adaptés à vos besoins et répondant au plus haut niveau d’exigence professionnelle.

La production est ensuite assurée par les meilleures usines sélectionnées avec soin à travers le monde, chacune spécialiste de son domaine. Des dizaines de brevets et de dessins techniques sont ainsi déposés tous les ans.

Le savoir-faire de KS TOOLS :