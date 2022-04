L'ECHELLE EUROPEENE

Spécialiste de la hauteur depuis plus de 30 ans, le Groupe L’ECHELLE EUROPEENNE a su s'agrandir et se diversifier en prenant des décisions fortes tout au long de sa construction. Découvrez les années clés de notre développement.

Le réseau L’ECHELLE EUROPEENNE compte plus de 50 magasins en France, en Espagne, en Belgique, mais aussi outre atlantique au Canada. Profitez de la force de la franchise L’ECHELLE EUROPEENNE pour retrouver vos produits & services au sein de l'ensemble de nos magasins ! Retrouvez dans nos magasins les différentes gammes proposées par L’ECHELLE EUROPEENNE : équipement pour le travail en hauteur (escabeaux, échafaudages, échelles, nacelles, EPI, …) ainsi que nos escaliers, plates-formes et passerelles sur mesure.

Les ingénieurs et les dessinateurs industriels de notre bureau d'études sont en liaison directe avec nos technico-comerciaux pour répondre à toutes vos demandes d'équipements sur-mesure pour l'accès et le travail en hauteur.

Maîtrisant parfaitement les normes et réglementations françaises et européennes qui traitent des équipements de travail en hauteur, notre équipe conçoit quotidiennement des solutions d'accès sur-mesure innovantes en fonction de vos contraintes d'utilisation et des spécificités de votre environnement.

Nos spécialistes vous accompagnent à chaque étape de votre projet. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Le savoir-faire de L’ECHELLE EUROPEENNE :