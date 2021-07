LA BOISSEROLLE : Fabricant de panneaux décoratifs et techniques depuis 1924.

Depuis sa création en 1924, LA BOISSEROLLE a vu se succéder plusieurs générations d’hommes passionnés par le bois, et par les placages d’essences fines de tous horizons.

S’est ainsi constitué au fil du temps, un stock d’essences fines parmi les plus importants et diversifié d’Europe.

La connaissance des placages et l’art du calepinage ont longtemps fait la réputation de la Société, référence française dans les panneaux d’architecture intérieure et d’agencement naval, ayant fait ses preuves sur les chantiers décoratifs les plus prestigieux de ces dernières décennies.

Les dirigeants actuels sont parfaitement conscients du savoir-faire extraordinaire présent dans ces murs. Ils souhaitent le faire perdurer, mais plus que cela, l’adapter aux exigences de demain et lui ajouter la culture de l’innovation.

Entreprise familiale créée et gérée de ses débuts en 1924 jusqu’en 2017, LA BOISSEROLLE vient de tourner une page importante de son histoire avec l’arrivée à sa tête de Pascal Boillon, apportant un regard neuf sur le métier de la fabrication de panneaux décoratifs et techniques.



Si la volonté de maintenir un haut niveau d’exigence dans la conception de panneaux d’agencement demeure intact, Pascal Boillon souhaite aussi faire de la Recherche et de l’Innovation deux axes majeurs qui permettront d’allier le savoir-faire d’hier aux contraintes techniques, esthétiques et environnementales d’aujourd’hui et de demain.

Une volonté clairement affichée de faire de l’innovation et de la veille technique un axe prioritaire d’investissement dont les effets sur les solutions et nouveautés proposées se feront sentir rapidement sur notre offre.

Le savoir-faire de LA BOISSEROLLE :