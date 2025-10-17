LA BRIQUE DE GUYANE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « LA BRIQUE DE GUYANE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

LA BRIQUE DE GUYANE est un produit fabriqué entièrement en Guyane avec des matériaux locaux. Notre produit a reçu en 2015 le label « Produit de Guyane ».

Sa mise en oeuvre en fait un matériau abordable à la construction. De plus, la terre est un très bon régulateur thermique qui permet de faire des économies d’énergie importantes en réduisant ou éliminant l’utilisation du climatiseur.

L’exigence de notre contrôle qualité de la fabrication et la formation spécifique pour les artisans poseurs garantissent un ensemble irréprochable. Certification CE obtenue en mai 2018 CE2+/R 02 (2015) - NF EN 771-3:2011.

Le côté naturel du matériau confère à la finition un confort visuel. Son esthétique naturelle embellit votre construction, en particulier dans son alliance avec le bois.

Peu de nuisances sur le chantier de construction : bruits limités, aucune pollution de la parcelle, faible consommation d’eau, matériau peu énergivore. La terre est un matériau non nocif.

Son pouvoir d’absorption et de restitution de l’humidité, procure un confort hygrométrique en toute saison.

Non seulement la terre est un bon isolant phonique mais par sa qualité de faible réverbération du son, elle permet une bonne correction pour un meilleur confort acoustique.

Nous vous proposons une assistance technique de proximité.

