LA BRIQUE DE GUYANE - Batiweb

LA BRIQUE DE GUYANE
97300 Cayenne
France
LA BRIQUE DE GUYANE est un produit fabriqué entièrement en Guyane avec des matériaux locaux. Notre produit a reçu en 2015 le label « Produit de Guyane ».
Sa mise en oeuvre en fait un matériau abordable à la construction. De plus, la terre est un très bon régulateur thermique qui permet de faire des économies d’énergie importantes en réduisant ou éliminant l’utilisation du climatiseur.
L’exigence de notre contrôle qualité de la fabrication et la formation spécifique pour les artisans poseurs garantissent un ensemble irréprochable. Certification CE obtenue en mai 2018 CE2+/R 02 (2015) - NF EN 771-3:2011.
Le côté naturel du matériau confère à la finition un confort visuel. Son esthétique naturelle embellit votre construction, en particulier dans son alliance avec le bois.
Peu de nuisances sur le chantier de construction : bruits limités, aucune pollution de la parcelle, faible consommation d’eau, matériau peu énergivore. La terre est un matériau non nocif.
Son pouvoir d’absorption et de restitution de l’humidité, procure un confort hygrométrique en toute saison.
Non seulement la terre est un bon isolant phonique mais par sa qualité de faible réverbération du son, elle permet une bonne correction pour un meilleur confort acoustique.
Nous vous proposons une assistance technique de proximité.
Le savoir-faire de LA BRIQUE DE GUYANE :
- BTCS PERFORE : Bloc accessoire qui vous servira au passage de la ferraille, des câbles divers et de la plomberie mais aussi pour faire un bar séparateur de cuisine, en support de plan de travail ou îlot central de cuisine, ou encore pour la réalisation d’une cuisine extérieure, pour fabriquer du petit mobilier d’intérieur (meuble TV, bibliothèque, etc) ou du mobilier sous un carbet autour d’une piscine.
- BTCS LISSE : Peut être utiliser en finition de mur pour avoir une surface plane sur laquelle pourra être posée un plateau en bois ou autre matière, comme par exemple un plan de travail ou un îlot de cuisine ou encore, une bibliothèque, une table basse, etc.
- BTCS PLEIN : Peut être utilisé pour le montage de cloisons, de murs intérieurs et extérieurs (non porteur) mais aussi pour faire un bar séparateur de cuisine, en support de plan de travail ou îlot central de cuisine, ou encore pour la réalisation d’une cuisine extérieure, pour fabriquer du petit mobilier d’intérieur (meuble TV, bibliothèque, etc) ou du mobilier sous un carbet autour d’une piscine.
- BTCS U : Le bloc de terre encastrable en U est utilisé comme linteau (bloc accessoire).